Cda Rai, La Russa: «Se qualcuno vuol far saltare il centrodestra lo dica, non usi mezzucci» (video) (Di giovedì 15 luglio 2021) Nella storia repubblicana non ci sono precedenti: mai, prima d'ora, era successo che l'opposizione venisse totalmente estromessa dalla Rai. Un fatto «grave» e «intollerabile», ha avvertito FdI, che sull'elezione di ieri del Cda ha convocato una conferenza stampa per denunciare i rischi per la democrazia, più che la sua messa al bando dagli organismi di controllo e vigilanza in quanto tale. «Non siamo preoccupati per le poltrone, ma per la democrazia», ha chiarito il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, parlando del rischio di «derive totalitarie», perché «se non c'è pluralismo dell'informazione, difficilmente ci può essere democrazia: è tutto monopolizzato da maggioranza e ...

DSantanche : La scelta del #governo di escludere l’opposizione dal cda #Rai è una vergogna unica, che fa molto pensare sullo sta… - Pinucciosono : Oggi si vota per il CDA della Rai dove sono candiato sia alla Camera che al Senato. Onorevoli votatemi. Queste le m… - petergomezblog : Nomine Rai, la vera partita è solo iniziata: leggi i retroscena politici. Polemica per l’esclusione di Fratelli d’I… - VincenzaSMF : RT @GuidoCrosetto: Ciò che è accaduto in Rai con la nomina del CdA dovrebbe probabilmente attivare l’applicazione delle procedure previste… - MauroGiubileo : RT @GuidoCrosetto: Ciò che è accaduto in Rai con la nomina del CdA dovrebbe probabilmente attivare l’applicazione delle procedure previste… -