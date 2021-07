Calciomercato Napoli, se non arriva Emerson il piano B è in Serie A (Di giovedì 15 luglio 2021) Calciomercato Napoli: se dovesse saltare l’arrivo di Emerson Palmieri, gli azzurri guardano anche a un terzino che milita in Serie A L’obiettivo numero uno del Napoli in questa finestra di Calciomercato è quello di rinforzare il ruolo di terzino sinistro. Il nome in cima alla lista degli azzurri è quello di Emerson Palmieri, fresco campione d’Europa con l’Italia, in uscita dal Chelsea. Se l’arrivo dell’italo-brasiliano però dovesse saltare, il piano b del Napoli sarebbe un terzino che milita in Serie A. Secondo quanto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021): se dovesse saltare l’arrivo diPalmieri, gli azzurri guardano anche a un terzino che milita inA L’obiettivo numero uno delin questa finestra diè quello di rinforzare il ruolo di terzino sinistro. Il nome in cima alla lista degli azzurri è quello diPalmieri, fresco campione d’Europa con l’Italia, in uscita dal Chelsea. Se l’arrivo dell’italo-brasiliano però dovesse saltare, ilb delsarebbe un terzino che milita inA. Secondo quanto ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, il nuovo obiettivo è Olivera del #Getafe - STnews365 : Napoli, Spalletti chiama e blocca Insigne. Il tecnico toscano in pressing sull'attaccante azzurro. #Calcio… - sportli26181512 : Napoli tra Olivera e gli ostacoli per Emerson: la priorità per la sinistra: Il dilemma principale del mercato del N… - cmdotcom : #Napoli tra #Olivera e gli ostacoli per #Emerson: la priorità per la sinistra - cn1926it : #Tutino, la #Salernitana ci riprova: il #Parma non molla -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, se non arriva Emerson il piano B è in Serie A Calciomercato Napoli: se dovesse saltare l'arrivo di Emerson Palmieri, gli azzurri guardano anche a un terzino che milita in Serie A L'obiettivo numero uno del Napoli in questa finestra di ...

Tutino, non solo Parma: c'è il ritorno della Salernitana. Incontro con l'agente Commenta per primo Gennaro Tutino è stato indubbiamente tra i protagonisti della Salernitana lo scorso anno per la promozione in Serie A. L'attaccante classe '96 è tornato al Napoli, con cui sarà in ritiro a Dimaro a partire da oggi. Ma presto Tutino partirà per un'altra esperienza. Negli ultimi giorni era concreta la pista che lo porterebbe in forza al Parma per puntare ...

Calciomercato Napoli, Braida: "Insigne perfetto per il Barcellona" Corriere dello Sport La FIFA accetta la proposta: Italia e Argentina si sfideranno al Maradona Sfida tra Campioni d'Europa e Sud America accettata: la FIFA da l'ok, Italia e Argentina si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona. La FIFA accetta ...

Juventus, suggestione Jorginho: cosa c’è di vero sulla trattativa Jorginho alla Juventus: i bianconeri sono alla ricerca di un regista con le caratteristiche dell'azzurro, ma gli obiettivo sono altri.

: se dovesse saltare l'arrivo di Emerson Palmieri, gli azzurri guardano anche a un terzino che milita in Serie A L'obiettivo numero uno delin questa finestra di ...Commenta per primo Gennaro Tutino è stato indubbiamente tra i protagonisti della Salernitana lo scorso anno per la promozione in Serie A. L'attaccante classe '96 è tornato al, con cui sarà in ritiro a Dimaro a partire da oggi. Ma presto Tutino partirà per un'altra esperienza. Negli ultimi giorni era concreta la pista che lo porterebbe in forza al Parma per puntare ...Sfida tra Campioni d'Europa e Sud America accettata: la FIFA da l'ok, Italia e Argentina si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona. La FIFA accetta ...Jorginho alla Juventus: i bianconeri sono alla ricerca di un regista con le caratteristiche dell'azzurro, ma gli obiettivo sono altri.