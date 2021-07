Belen Rodriguez, scoppia la polemica: “Un intero piano dell’ospedale pubblico chiuso e riorganizzato in occasione del parto” (Di giovedì 15 luglio 2021) Belen Rodriguez ha dato alla luce Luna Marì e per farlo ha scelto la Clinica Ostetrica dell’Azienda Ospedale Università di Padova. Gioia per la neo mamma e per il papà, Antonino Spinalbese ma anche polemiche. Il motivo? Siamo in un ospedale pubblico e un intero reparto è stato ‘riorganizzato’ a protezione della privacy della showgirl. Lo riporta Il Mattino. “Abbiamo avuto diverse segnalazioni a proposito. Si è dovuta organizzare una vera e propria macchina per tutelare la privacy di una celebrità che ha scelto Padova per partorire – le parole di Alessandra Stivali della Fp ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021)ha dato alla luce Luna Marì e per farlo ha scelto la Clinica Ostetrica dell’Azienda Ospedale Università di Padova. Gioia per la neo mamma e per il papà, Antonino Spinalbese ma anche polemiche. Il motivo? Siamo in un ospedalee unreè stato ‘’ a protezione della privacy della showgirl. Lo riporta Il Mattino. “Abbiamo avuto diverse segnalazioni a proposito. Si è dovuta organizzare una vera e propria macchina per tutelare la privacy di una celebrità che ha scelto Padova perrire – le parole di Alessandra Stivali della Fp ...

