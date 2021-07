Belen Rodriguez, è successo a pochi giorni la nascita di Luna Marì: tutti completamente di stucco (Di giovedì 15 luglio 2021) È successo a pochi giorni dalla nascita di Luna Marì, secondogenita di Belen Rodriguez: arriva il commento inaspettato, non ce lo saremmo mai immaginati. Belen Rodriguez è diventata mamma bis. A distanza di pochissime ore dalla vittoria degli Europei da parte dell’Italia, la showgirl argentina ha annunciato la nascita della piccola Luna Marì. “Una giornata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 15 luglio 2021) Èdalladi, secondogenita di: arriva il commento inaspettato, non ce lo saremmo mai immaginati.è diventata mamma bis. A distanza dissime ore dalla vittoria degli Europei da parte dell’Italia, la showgirl argentina ha annunciato ladella piccola. “Una giornata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : Belén Rodriguez, il primo incontro di Santiago e Luna Marì - zazoomblog : Stefano De Martino e Fabrizio Corona reagiscono così alla nascita della figlia di Belen Rodriguez (FOTO) -… - Filzi4 : Abbiamo defenestrato una Monarchia (Fellona) per poi finire così, fedeli sudditi di Sua Eccellenza Belen Rodriguez.… - tempoweb : Parole dolcissime per Luna Marì, Santiago commuove tutti #santiago #lunamari #belenrodriguez #spinalbese… - Paolo25920999 : Credono che il patrimonio pubblico, come l'Ospedale di Padova, sia 'Cosa Loro': il Direttore sanitario si dimetta. -