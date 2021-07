Animal Equality denuncia orrore allevamento maiali in Lombardia (Di giovedì 15 luglio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 15 luglio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Advertising

rita_secchieri : @Emilystellaemi2 Odio i macelli, gli allevamenti intensivi, i sistemi combinati! Dà un occhio alle investigazioni d… - SSalvaterra71 : RT @AE_Italia: ?? MANCANO SOLO 12 ORE! Solo fino alla mezzanotte di oggi, 7 luglio, ogni donazione ricevuta da Animal Equality viene raddop… - SSalvaterra71 : RT @AE_Italia: ?? Sei mesi di risultati per gli animali! Siamo arrivati a metà di questo 2021, e nel corso di questi primi mesi abbiamo ta… - StivanVolf : RT @AE_Italia: ??End the Cage Age: cosa succede ora che la Commissione europea ha annunciato di voler vietare le gabbie? Ne parliamo staser… - SIMO_CAVOUR : RT @AE_Italia: ??End the Cage Age: cosa succede ora che la Commissione europea ha annunciato di voler vietare le gabbie? Ne parliamo staser… -