Andrea Arzà confermato presidente di Assogasliquidi

(Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. - (Adnkronos) - L'assemblea-Federchimica haper un ulteriore trienniocomedie, come presidenti dei gruppi merceologici, Matteo Cimenti (Gruppo Gpl combustione), Marco Roggerone (Gruppo Gpl autotrazione) e Giacomo Fabbri (Gruppo Gnl).

L'assemblea Assogasliquidi - Federchimica ha confermato per un ulteriore trienniocome presidente di Assogasliquidi e, come presidenti dei gruppi merceologici, Matteo Cimenti (presidente Gruppo Gpl combustione), Marco Roggerone (presidente Gruppo Gpl autotrazione) e ...Così, presidente di Assogasliquidi - Federchimica, in occasione dell'assemblea pubblica "Scenari di decarbonizzazione e sostenibilità: il ruolo dei gas liquefatti Gpl e Gnl". "Quando ...