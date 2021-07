Aeroporto Fiumicino, al via riconoscimento biometrico del volto dei passeggeri (Di giovedì 15 luglio 2021) All’Aeroporto di Fiumicino è partito oggi il nuovo sistema di accettazione e imbarco dei viaggiatori che, attraverso l’identificazione biometrica del volto, permetterà di rendere più agevole, rapido e sicuro il loro transito nello scalo. sfe/vbo/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 luglio 2021) All’diè partito oggi il nuovo sistema di accettazione e imbarco dei viaggiatori che, attraverso l’identificazione biometrica del, permetterà di rendere più agevole, rapido e sicuro il loro transito nello scalo. sfe/vbo/gtr su Il Corriere della Città.

