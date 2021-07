A Classic Horror Story - recensione

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ci sono tanti posti dove nessuno ti sentirà urlare. Uno potrebbe essere la Calabria, perché no? Specie se siamo su una strada che si perde in mezzo alle impenetrabili foreste dell'Aspromonte. Quattro ragazzi più un tizio scorbutico più adulto, si ritrovano insieme su un camper per un tragitto in carpooling (servizio stile Bla Bla Car). Il mezzo è guidato da un proprietario/driver che ispira poca fiducia (addicted dei social, ha pure un apparecchio acustico). Mentre velocemente si tratteggiano le varie personalità e già serpeggia qualche fastidio reciproco, nel solito gioco delle psicologie contrapposte, per un incidente sospetto finiscono fuori strada e si risvegliano in una landa ...