WTA Losanna 2021, Jasmine Paolini al 2° turno: sconfitta in tre set Valentini Grammatikopoulou

Con sofferenza e determinazione. Jasmine Paolini ce la fa e batte la greca Valentini Grammatikopoulou nel primo turno del WTA di Losanna. La n.87 del mondo si è imposta per 6-3 4-6 7-5 in un match che sarebbe dovuto andare in scena ieri, ma che poi è stato rinviato per la pioggia caduta in terra elvetica. Un successo importante per il morale dell'azzurra, capace di annullare due match point nel terzo parziale, che affronterà negli ottavi di finale la russa Natalia Vikhlyantseva (n.175 del ranking). Nel primo set l'inizio è equilibrato. Entrambe le giocatrici controllano abbastanza bene i ...

