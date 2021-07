Via libera Ecofin al Pnrr dell’Italia e di altri 11 paesi (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’Ecofin, il Consiglio dei ministri dell’Economia dell’Unione Europea, ha dato il via libera al Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia e di altri undici paesi. sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’, il Consiglio dei ministri dell’Economia dell’Unione Europea, ha dato il viaal Piano nazionale di ripresa e resilienzae diundici. sat/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

Palazzo_Chigi : #ItaliaDomani si parte! ? Con il via libera dell’Ecofin a breve arriveranno i primi fondi per l’attuazione del nost… - TeresaBellanova : Anche il Consiglio dell'Unione Europea dà il via libera al Recovery Plan dell'Italia. Un'ottima notizia: i 190 mili… - GiovanniToti : Via libera in #Liguria, prima regione in Italia, alle visite in ospedale, non solo nei pronto soccorso ma anche nei… - Fai_Nazionale : ??AGGIORNAMENTO #SLOVENIA: via libera all’esenzione dalle misure anti Covid per gli #autotrasportatori ???????? ??… - CorriereCitta : Via libera Ecofin al Pnrr dell’Italia e di altri 11 paesi -