Una vita, anticipazioni 14 luglio: un atroce dubbio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Bellita vivrà un momento piuttosto difficile a Una vita. La donna, come rivelano le anticipazioni relative alla puntata in onda oggi 14 luglio, inizierà ad avere un atroce dubbio riguardo a suo marito José e ai gusti sessuali di quest'ultimo. Nel frattempo, Ramon e Antoñito decideranno di andare a Cabrahigo per recuperare l'acqua di una sorgente con cui battezzare il piccolo Moncho. Il bambino, intanto, continuerà a piangere e nemmeno più il grido di Jacinto lo farà calmare. Una vita, trama 14 luglio: Ramon e Antoñito partono per Cabrahigo Lolita vorrebbe battezzare ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 14 luglio 2021) Bellita vivrà un momento piuttosto difficile a Una. La donna, come rivelano lerelative alla puntata in onda oggi 14, inizierà ad avere unriguardo a suo marito José e ai gusti sessuali di quest'ultimo. Nel frattempo, Ramon e Antoñito decideranno di andare a Cabrahigo per recuperare l'acqua di una sorgente con cui battezzare il piccolo Moncho. Il bambino, intanto, continuerà a piangere e nemmeno più il grido di Jacinto lo farà calmare. Una, trama 14: Ramon e Antoñito partono per Cabrahigo Lolita vorrebbe battezzare ...

gigiodonna1 : Tutti i rossoneri che ho incontrato, dal primo all’ultimo giorno, resteranno sempre nel mio cuore come una parte im… - claudioruss : Secondo @tariqpanja del @nytimes progetti in fase avanzata per una partita tra i nuovi campioni d'Europa e Sud Amer… - AccademiaCrusca : #ParolaDiDanteFrescaDiGiornata ???? ché (Inferno I, 3) 'Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una se… - NotAnItGirl1 : RT @NervoSaldo: quindi secondo la meloni io vaccinata, con greenpass, che indosso la mascherina e non mi assembro, devo continuare a fare u… - CyPaoletta : RT @Stefani29974118: “Mi basta solo una lieve carezza… che faccia tremare un po' la mia vita.” (Ada Merini) Buongiorno ??? #CanYaman http… -