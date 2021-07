Tuttosport | l’Inter incasserà 30 milioni dagli sponsor sulle maglie 

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 luglio 2021)cambia maglia e apre a nuovi, tra cui Lenovo (sul retro della maglia). Ne scrive. “Quasi sicuramente guarderà in questa direzione anche il nuovoprincipale, che dovrebbe essere Socios.com, leader nel campo delle criptovalute. La trattativa con Socios.com non è chiusa perché ci sarebbero ancora altre aziende in corsa per prendere il posto di Pirelli, per 26 annimaglie del. Zhang ha preferito interrompere questo rapporto perché la multinazionale milanese degli pneumatici non intendeva spingersi oltre quota 15, mentre ...