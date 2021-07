Tutti gli ospiti del concerto per Battiato all’Arena di Verona: Mahmood, Nannini, Morgan e molti altri (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono stati annunciati gli ospiti del concerto per Battiato all’Arena di Verona in programma per il mese di settembre. Tantissimi gli amici del Maestro e i colleghi del mondo della musica che gli renderanno omaggio in un concerto-evento in programma nel tempio della musica veronese. Invito Al Viaggio si terrà il 21 settembre all’Arena di Verona. Tantissimi coloro che hanno risposto all’appello per celebrare la musica di Franco Battiato dalle ore 20.30 in uno show irrinunciabile e unico nel suo genere. I biglietti saranno in ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono stati annunciati glidelperdiin programma per il mese di settembre. Tantissimi gli amici del Maestro e i colleghi del mondo della musica che gli renderanno omaggio in un-evento in programma nel tempio della musica veronese. Invito Al Viaggio si terrà il 21 settembredi. Tantissimi coloro che hanno risposto all’appello per celebrare la musica di Francodalle ore 20.30 in uno show irrinunciabile e unico nel suo genere. I biglietti saranno in ...

