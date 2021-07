Stellantis - Shop & Charge | attivati i primi 60 punti di ricarica nei supermercati

Advertising

StellantisIT : Via al progetto Shop & Charge di @Fiat_IT @carrefouritalia e @BeCharge_. ??colonnine in 135 punti vendita ??60 punti… -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis Shop

Quattroruote

... marchio nato all'interno del Gruppo PSA ed ora brand di lusso di. Dal 2011 Eugenio ... DS Automobiles offre ai propri clienti un One Stop, una sorta di sportello unico in cui se si opta ...... to dealership in - person MONTEREY, Calif.-(BUSINESS WIRE)- #electricvehicles -NV's ... which answered the question, 'What happens when EV customersfor a vehicle by first visiting the ...Abbiamo parlato di mercato, mobilità, gamma DS e futuro dell'automotive Eugenio Franzetti è dal maggio 2021 Managing Director DS Automobiles Italia, marchio nato all’interno del Gruppo PSA ed ora ...La Nuova Fiat 500 è protagonista del progetto Shop & Charge, promosso dal marchio Fiat, Carrefour Italia e Be Charge e coordinato dalla Business Unit Stellantis e-Mobility. Il progetto, concordato a ...