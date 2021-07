Rapporto Ispra: la cementificazione ci costa 5 miliardi all’anno (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’Italia che respira ha perso altri 60 chilometri quadrati. È successo nell’anno del lockdown, nonostante il lungo fermo di buona parte delle attività. Ne dà notizia l’Ispra nell’edizione 2021 del Rapporto sul consumo di suolo in Italia. Un’erosione continua che ha portato il suolo impermeabile a raggiungere un’estensione pari a oltre il 7% del territorio nazionale. Ogni italiano ha a disposizione circa 360 metri quadrati di cemento (erano 160 negli anni Cinquanta). In termini assoluti, il consumo di suolo ha intaccato ormai 23.039 chilometri quadrati del nostro territorio: una superficie equivalente a quella della Toscana. Significa che circa un ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’Italia che respira ha perso altri 60 chilometri quadrati. È successo nell’anno del lockdown, nonostante il lungo fermo di buona parte delle attività. Ne dà notizia l’nell’edizione 2021 delsul consumo di suolo in Italia. Un’erosione continua che ha portato il suolo impermeabile a raggiungere un’estensione pari a oltre il 7% del territorio nazionale. Ogni italiano ha a disposizione circa 360 metri quadrati di cemento (erano 160 negli anni Cinquanta). In termini assoluti, il consumo di suolo ha intaccato ormai 23.039 chilometri quadrati del nostro territorio: una superficie equivalente a quella della Toscana. Significa che circa un ...

