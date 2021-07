(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ildi undi un ambiente diSansarà il primo intervento oggetto delladigitale didel Parco archeologico diche prende il via dal ...

Advertising

gazzettanapoli : Pompei, parte campagna di crowdfunding per restauro soffitto affrescato di Villa San Marco. - graxstyles : Spoiler #Loki - - - - Quindi ricapitolando ci sono state tagliate la scena a Pompei(una piccola parte), Loki che… - nando_finizio : RT @pompeii_sites: All’Anfiteatro di Pozzuoli parte la rassegna “Anfiteatri Contemporanei. Dialoghi dentro e intorno al monumento”. Il 15 l… - ValentinaFascia : RT @pompeii_sites: All’Anfiteatro di Pozzuoli parte la rassegna “Anfiteatri Contemporanei. Dialoghi dentro e intorno al monumento”. Il 15 l… - blissenoby : RT @pompeii_sites: All’Anfiteatro di Pozzuoli parte la rassegna “Anfiteatri Contemporanei. Dialoghi dentro e intorno al monumento”. Il 15 l… -

Ultime Notizie dalla rete : Pompei parte

ilmattino.it

... a sua discrezione, potrà lasciare sulla pagina web della raccolta, i suoi dati per entrare a fardella community dei donatori died essere aggiornato in tempo reale sulle iniziative ......Archeologico die il Comune di Torre Annunziata, è stato reso accessibile al piano terra, da cui è possibile ammirare l'antico complesso architettonico, al fine di rendere fruibile una...Dopo quasi dieci anni dall’ultima volta tra le millenarie pietre dell’Arena, la colossale Messa da Requiem di Giuseppe Verdi torna domenica 18 luglio alle 21.30 per un’unica data: il concerto evento è ...Il restauro di un soffitto affrescato di un ambiente di Villa San Marco sarà il primo intervento oggetto della campagna digitale di crowdfunding del parco archeologico di Pompei che prende ...