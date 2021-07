"Per difendere la libertà di vaccinarsi degli egoisti e degli ignoranti a ottobre saremo chiusi" (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Se per difendere in nome di non so cosa la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo costretti a richiudere tutto con relativa catastrofe sociale culturale ed economica io vi saluterò e con il mio green pass mi trasferirò in Francia”. Scrive così su Twitter Roberto Burioni, allertato dall’aumento di contagi causati dalla variante Delta e dalle resistenze alla vaccinazioni da parte di molti italiani.Il virologo, sempre a mezzo Twitter, ha applaudito al modello francese, che ha scelto di rendere obbligatorio il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Se perin nome di non so cosa ladi noncostretti a richiudere tutto con relativa catastrofe sociale culturale ed economica io vi saluterò e con il mio green pass mi trasferirò in Francia”. Scrive così su Twitter Roberto Burioni, allertato dall’aumento di contagi causati dalla variante Delta e dalle resistenze alla vaccinazioni da parte di molti italiani.Il virologo, sempre a mezzo Twitter, ha applaudito al modello francese, che ha scelto di rendere obbligatorio il ...

L'ipocrita campagna di Giorgia Meloni per difendere la libertà di contagiare gli altri Linkiesta.it "Per difendere la libertà di vaccinarsi degli egoisti e degli ignoranti a ottobre saremo chiusi" Il virologo su Twitter applaude alla strategia francese, che ha reso obbligatorio il pass sanitario per accedere ai locali, così da spingere le persone a vaccinarsi ...

