Patrick Zaki interrogato dopo 17 mesi: resterà in carcere altri 45 giorni. La famiglia: 'Siamo preoccupati' (Di mercoledì 14 luglio 2021) La giustizia egiziana non allenta la morsa che costringe a dormire per terra in una torrida cella per aver scritto dieci post su Facebook e gli ha rinnovato di altri 45 giorni la custodia cautelare in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021) La giustizia egiziana non allenta la morsa che costringe a dormire per terra in una torrida cella per aver scritto dieci post su Facebook e gli ha rinnovato di45la custodia cautelare in ...

Advertising

amnestyitalia : Ci sono volute 48 ore per conoscere un esito che purtroppo molti davamo per scontato, una sentenza ancora una volta… - fattoquotidiano : Patrick Zaki, custodia in carcere rinnovata per altri 45 giorni. Amnesty: “Sentenza crudele, il governo italiano co… - HuffPostItalia : Altri 45 giorni dietro le sbarre per Patrick Zaki. Lo studente è in carcere da 523 giorni - Diegoprio : RT @catlatorre: Altri 45 giorni di detenzione per Patrick Zaki. Stavolta, con un aggravio in più: l'indifferenza e la rassegnazione che par… - valeria_noli : RT @DomaniGiornale: #PatrickZaki resta per altri 45 giorni in #carcere in #Egitto: non c’erano notizie di interrogatori sin dal suo arresto… -