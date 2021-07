Naturalmente pianoforte, in Casentino Mirò, Dente, Ruggeri, Einaudi, Ovadia, Fariselli (Di mercoledì 14 luglio 2021) ... che con il suo "Summer Tour" farà tappa il 30 luglio a Pratovecchio nello spazio antistante la Pieve di San Pietro a Romena (biglietti disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/artist/... Leggi su lanazione (Di mercoledì 14 luglio 2021) ... che con il suo "Summer Tour" farà tappa il 30 luglio a Pratovecchio nello spazio antistante la Pieve di San Pietro a Romena (biglietti disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/artist/...

Ultime Notizie dalla rete : Naturalmente pianoforte Naturalmente pianoforte, in Casentino Mirò, Dente, Ruggeri, Einaudi, Ovadia, Fariselli Dal 15 al 18 luglio il Casentino ospita il festival "Naturalmente pianoforte " con la direzione artistica di Enzo Gentile simbolicamente intitolata "Restart". Festival che si apre con il concerto di ...

Musica, Giuseppina Torre apre il Festival 'Naturalmente Pianoforte' La pianista e compositrice siciliana Giuseppina Torre si esibirà giovedì 15 luglio a Camaldoli (Arezzo), in apertura del festival 'Naturalmente pianoforte' (Chiostro della Chiesa del Monastero - ingresso libero, previa prenotazione - inizio concerto ore 19.00). In scaletta le composizioni tratte dal suo ultimo album 'Life Book', ...

Naturalmente Pianoforte: il festival tra musica e paesaggi Italia che Cambia Naturalmente pianoforte, in Casentino Mirò, Dente, Ruggeri, Einaudi, Ovadia, Fariselli Dal 15 al 18 luglio tra Pratovecchio e Stia. Concerti all'alba e al tramonto. Scullture di sassi sull'Arno e passeggiate nel Parco. Tirre, Mirò e Dente aprono il festival ...

Musica, Giuseppina Torre apre il Festival “Naturalmente Pianoforte” Roma, 13 lug. (askanews) - La pianista e compositrice siciliana Giuseppina Torre si esibirà giovedì 15 luglio a Camaldoli (Arezzo), in apertura del festival "Naturalmente pianoforte" (Chiostro della C ...

