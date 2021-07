Marotta | «In Serie A vince sempre il più forte | sarà campionato lungo»

(Di mercoledì 14 luglio 2021) L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe, ha parlato della prossimaA alla presentazione del calendario Le parole dell’AD dell’Inter Giuseppedopo il sorteggio della prima giornata di. CALENDARIO – «La stagione parte come, nel senso che il pronostico iniziale è uno, poi ci sono le outsider e ilè lunghissimo e può riservare delle sorprese. Ilitaliano è particolare, a differenza ad esempio dalla Champions, e la squadra più...

Advertising

gianpy_83 : Nel salotto della serie A si parla di stipendi, ci sono tutti gli esponenti delle società ma ci si rivolge solo a M… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Inter, #Marotta: 'Difficile sostituire #Hakimi. Grazie alla Lazio per aver svezzato #Inzaghi. #Conte? Guardiamo avanti' http… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #SerieA, calendario 2021-22, gli arrivi di Marotta, Nedved e Maldini. Segui il sorteggio LIVE su CM! - cmdotcom : #Inter, #Marotta: 'Difficile sostituire #Hakimi. Grazie alla Lazio per aver svezzato #Inzaghi. #Conte? Guardiamo av… - infoitsport : Marotta: «Serie A? Vince sempre la più forte. Differenza con Champions» -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta Serie

... in Italia la squadra migliore vince sempre": è la battuta con cui l'amministratore delegato dell'Inter Beppecommenta il nuovo calendario diA, presentato su Dazn. L'Inter esordirà ...4 L'ad dell'Inter , Beppe, ha parlato durante la presentazione del calendario della nuovaA 2021/22. PIU' FORTE - 'La stagione parte come sempre, con il pronostico iniziale che ha sempre le squadre favorite e ...Beppe Marotta ha rilasciato una battuta su Simone Inzaghi ... Sarri torna al Castellani contro la squadra con cui ha debuttato in Serie A. Giornata 1: Empoli - Lazio. AGGIORNAMENTO ORE 18.35 - ...L’Ad dell’Inter Giuseppe Marotta ha lanciato un messaggio di sfida alla Juve riguardo la lotta scudetto. Le dichiarazioni L’Ad dell’Inter Giuseppe Marotta, intervenuto durante la cerimonia di presenta ...