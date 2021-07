Magistrati onorari: Flash mob il 20 luglio davanti a Montecitorio. Protestano per promesse non mantenute (Di mercoledì 14 luglio 2021) Mentre i rappresentanti della magistratura ordinaria cercano in ogni modo di opporsi alla riforma della giustizia e referendum, i Magistrati onorari, che sopportano la maggior parte del peso delle cause, tornano a protestare per il disinteresse della politica nei loro confronti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 luglio 2021) Mentre i rappresentanti della magistratura ordinaria cercano in ogni modo di opporsi alla riforma della giustizia e referendum, i, che sopportano la maggior parte del peso delle cause, tornano a protestare per il disinteresse della politica nei loro confronti L'articolo proviene da Firenze Post.

