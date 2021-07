Lutto nella televisione, l’attore della serie morto a 48 anni. Le accuse della famiglia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il pubblico lo ricorda soprattutto per la sua recente interpretazione, nei panni di agente di polizia, nella celebre serie Peaky Blinders. Toby Kirkup è venuto a mancare a soli 48 anni per arresto cardiaco. l’attore, si legge sui media che hanno lanciato la notizia, si sarebbe rivolto a un medico perché avvertiva strani sintomi ma è stato poi rilasciato con una diagnosi da gastrite. Un fatto gravissimo, nel caso fosse confermato, quello che vede Toby Kirkup spedito a casa dopo che aveva denunciato i tipici segnali pre-infarto. L’interprete aveva percepito forti dolori al petto e il classico formicolio ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il pubblico lo ricorda soprattutto per la sua recente interpretazione, nei pdi agente di polizia,celebrePeaky Blinders. Toby Kirkup è venuto a mancare a soli 48per arresto cardiaco., si legge sui media che hanno lanciato la notizia, si sarebbe rivolto a un medico perché avvertiva strani sintomi ma è stato poi rilasciato con una diagnosi da gastrite. Un fatto gravissimo, nel caso fosse confermato, quello che vede Toby Kirkup spedito a casa dopo che aveva denunciato i tipici segnali pre-infarto. L’interprete aveva percepito forti dolori al petto e il classico formicolio ...

