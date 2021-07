LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: sei fuggitivi, il gruppo controlla (Di mercoledì 14 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 13.00 Sono diventati sei i fuggitivi: Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert), Dorian Godon (AG2R-Citroën), Anthony Pérez (Cofidis), Anthony Turgis (TotalEnergies) e Maxime Chevalier (B&B-KTM). 12.57 150 chilometri all’arrivo. 12.53 Il gruppo si è completamente rialzato, davanti dovrebbero raggrupparsi i fuggitivi, 12.51 Si muove in solitaria dal plotone anche Julien Bernard. 12.49 Al contrattacco Anthony Turgis e Maxime Chevalier. 12.47 Lukas ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.00 Sono diventati sei i: Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert), Dorian Godon (AG2R-Citroën), Anthony Pérez (Cofidis), Anthony Turgis (TotalEnergies) e Maxime Chevalier (B&B-KTM). 12.57 150 chilometri all’arrivo. 12.53 Ilsi è completamente rialzato, davanti dovrebbero raggrupparsi i, 12.51 Si muove in solitaria dal plotone anche Julien Bernard. 12.49 Al contrattacco Anthony Turgis e Maxime Chevalier. 12.47 Lukas ...

