L’avete riconosciuta? È una delle donne italiane più famose al mondo ma anche una delle più amate (Di giovedì 15 luglio 2021) Tutti abbiamo amato e apprezzato Raffaella Carrà nel corso della sua lunghissima carriera, ecco alcune foto del tutto inedite. Sono passati solo pochi giorni dalla scomparsa di Raffaella Carrà, amata conduttrice televisiva, attrice, cantante nonché vera e propria icona di stile. La donna stava lottando contro una brutta malattia, ma ha dovuto arrendersi all’eta di 78 anni. A darne il triste annuncio è stato Sergio Japino con i nipoti della Carrà Federica e Matteo, Barbara, Paola e Claudia Boncompagni. La notizia della sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole, l’interno mondo dello spettacolo, della televisione e della musica si è trovato inaspettatamente a fare ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 15 luglio 2021) Tutti abbiamo amato e apprezzato Raffaella Carrà nel corso della sua lunghissima carriera, ecco alcune foto del tutto inedite. Sono passati solo pochi giorni dalla scomparsa di Raffaella Carrà, amata conduttrice televisiva, attrice, cantante nonché vera e propria icona di stile. La donna stava lottando contro una brutta malattia, ma ha dovuto arrendersi all’eta di 78 anni. A darne il triste annuncio è stato Sergio Japino con i nipoti della Carrà Federica e Matteo, Barbara, Paola e Claudia Boncompagni. La notizia della sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole, l’internodello spettacolo, della televisione e della musica si è trovato inaspettatamente a fare ...

Advertising

itslavaleh : @nenhemsworth @sarajsalvatore ma non l'avevo riconosciuta ma che avete mangiato stasera pane e antipatia? - CronacaSocial : L’avete riconosciuta? Da adolescente ha mentito sulla sua eta per lavorare e ha sposato il primo ragazzo che ha ba… - pairsonnalitesF : RT @pairsonnalitesF: L'avete riconosciuta subito? E' la mamma della famosa attrice di Gomorra: Ha una bellezza atipica, è una fervente atti… - pairsonnalitesF : RT @pairsonnalitesF: L'avete riconosciuta? Ha una bellezza atipica, è una fervente attivista per i diritti LGBT e deve tutto ...: Ha una be… - zazoomblog : È davvero impossibile non farci caso: è la straordinaria attrice italiana nel passato l’avete riconosciuta? -… -

Ultime Notizie dalla rete : L’avete riconosciuta Lei è la mamma di una nota conduttrice | L’avete riconosciuta ? RicettaSprint