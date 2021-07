Italia Nostra: Villa Glori, confermate preoccupazioni per ecatombe pini (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma -“Nella Commissione capitolina Ambiente del 7 luglio è stato finalmente trattato il tema Villa Glori e i suoi pini. Italia Nostra Roma ha apprezzato la conduzione del Presidente che ha consentito ogni interlocuzione e, mostrando sensibilità al tema, ha promesso una nuova Commissione sui provvedenti da prendersi per la cura dei pini attaccati dalla Toumeyella parvicornis. Sono state tuttavia confermate tutte le criticità delle procedure che hanno autorizzato gli abbattimenti di decine di pini a Villa Glori”. Lo scrive ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma -“Nella Commissione capitolina Ambiente del 7 luglio è stato finalmente trattato il temae i suoiRoma ha apprezzato la conduzione del Presidente che ha consentito ogni interlocuzione e, mostrando sensibilità al tema, ha promesso una nuova Commissione sui provvedenti da prendersi per la cura deiattaccati dalla Toumeyella parvicornis. Sono state tuttaviatutte le criticità delle procedure che hanno autorizzato gli abbattimenti di decine di”. Lo scrive ...

Advertising

MSF_ITALIA : Il 15 luglio i parlamentari italiani voteranno per il rifinanziamento degli accordi di cooperazione con la Libia.… - La7tv : #lariachetira Sabino #Cassese: 'Nella nostra Costituzione c'è scritto che la Repubblica tutela la salute come dirit… - FratellidItalia : #Meloni: Obbligo vaccinale? Scherziamo? Ricordo a questa sinistra in preda a deliri di onnipotenza che non è previs… - pieraaziri : @fanpage Speriamo lo facciano anche in Italia! Va bene gli ignoranti chiamati non Vax quelli ci sono e gli auguro c… - achille_conte : @sandroid76 @leonmon_ @AlbertoBelfiori @micheleboldrin @jacobin @lucacasarotti Infatti molte cose del modello Usa n… -