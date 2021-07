Italia campione d'Europa, la festa azzurra è finita: otto sfide aspettano adesso Draghi (Di mercoledì 14 luglio 2021) La vittoria di Wembley, il trionfo della Nazionale di calcio agli Europei dopo più di mezzo secolo, l?incontrollata e incontrollabile euforia di un intero Paese. Le emozioni non si... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 14 luglio 2021) La vittoria di Wembley, il trionfo della Nazionale di calcio agli Europei dopo più di mezzo secolo, l?incontrollata e incontrollabile euforia di un intero Paese. Le emozioni non si...

Advertising

Inter : ??? | ON THIS DAY #OnThisDay un campione d'Italia e d'Europa diventava nerazzurro ??? Guess who? ???? - SkySport : ?? Sì, avevamo capito che non avevi capito ???????? GRAZIE GIGIO?? ? L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA Lo speciale su… - marciocapatonda : Si ok l’Italia è campione d’Europa. Ma il dubbio rimane: CHI È LLINI? - wilceres : Penso che questa Italia campione d'Europa come empatia sia inferiore solo a quella del 1982 di pablito. #Pessina - OLISRAEL1 : RT @SkySport: ?? Sì, avevamo capito che non avevi capito ???????? GRAZIE GIGIO?? ? L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA Lo speciale su -