Informazione e vaccini armi contro aumento contagi

"La Regione e il Servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia stanno attuando un'azione di Informazione e sensibilizzazione sulla campagna vaccinale contro il Covid-19, rivolta in particolare ai 60enni e più in generale ai cittadini che sono ancora indecisi in merito alla vaccinazione. Negli ultimi giorni i dati hanno evidenziato un aumento del numero di contagi che, anche se per il momento non sta producendo effetti sul bisogno sanitario, rappresenta un campanello d'allarme da non sottovalutare. Siamo infatti a un momento decisivo nella battaglia contro il coronavirus e non possiamo permetterci di ...

