Gli scogli di Zan | “Non mi fido della Lega”

"Meglio nessuna legge che una legge cattiva che discrimina". È la posizione di Alessandro Zan di fronte agli ostacoli posti dall'ostruzionismo sempre più agguerrito della destra al disegno di legge contro l'omotransfobia, alla vigilia del delicato passaggio in Senato, dopo che a novembre è stato approvato alla Camera. La battaglia della destra contro il disegno di legge Zan si riaccende mentre il suo promotore respinge al mittente come poco credibili i propositi di "mediazione condizionata" fatti da Matteo Salvini, quando la destra prepara valanghe di emendamenti. In verità vi era stata una proposta di Lega, Fratelli d'Italia e ...

