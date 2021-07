Festival di Cannes, Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher a FqMagazine: “I giovani oggi? Gli manca la spinta a imparare da soli” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Dal Social Forum al Social Network”. Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher intervengono a #SpinOff con Ilaria Mauri e Davide Turrini direttamente dal Festival di Cannes per presentare il loro documentario collettivo, Futura, incentrato su decine di interviste ad adolescenti e alla loro idea di futuro. “Parlare di futuro con dei ragazzi vuol dire parlare di un tempo che non esiste, immaginario e quindi immaginarsi di confrontarsi con un immaginario di un’epoca. E noi abbiamo trovato questo immaginario violentato, compromesso” – ha spiegato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Dal Social Forum al Social Network”.intervengono a #SpinOff con Ilaria Mauri e Davide Turrini direttamente daldiper presentare il loro documentario collettivo, Futura, incentrato su decine di interviste ad adolescenti e alla loro idea di futuro. “Parlare di futuro con dei ragazzi vuol dire parlare di un tempo che non esiste, immaginario e quindi immaginarsi di confrontarsi con un immaginario di un’epoca. E noi abbiamo trovato questo immaginario violentato, compromesso” – ha spiegato ...

