Fedez si infuria | ma per lui arriva una grana | “Basta | lo quereliamo”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il rappersiper l’ennesima volta, ma questa volta per luiunagrave, ecco che cosa è successo.è stato spesso e volentieri al centro… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitcultura : Fedez s’infuria dopo l’ennesima raccomandata: “Perseguitato dal Codacons, ora basta” - infoitcultura : Fedez s’infuria dopo l’ennesima denuncia dal Codacons - LaStampa : Fedez s’infuria dopo l’ennesima raccomandata: “Perseguitato dal Codacons, ora basta” -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez infuria

Il Codacons, spiegasu Instagram, "chiede di procedere all'immediato sequestro". "Fate schifo, sono stufo di essere perseguitato da voi. E' incredibile che nessuno faccia niente per controllare ...E sui socialattacca Renzi La denuncia arriva da Matteo Renzi in persona, mentrelo scontro politico sul ddl Zan, che vede proprio i Dem ai ferri corti con il partito renziano. 'Da ...Sono stufo di essere perseguitato anche quando si fa del bene Fedez esplode dopo «l'ennesima raccomandata del Codacons». «Riescono a paragonare la nostra raccolta fondi, con cui abbiamo raccolto più d ...C’è una nuova iniziativa del Codacons contro Fedez. Il rapper ha pubblicato una serie di storie su Instagram in cui mostra la raccomandata ricevuta stamattina da parte dell’associazione di Carlo ...