Euro 2020, polemica per l’Italia in giro con il bus scoperto: “Non autorizzato”. Bonucci: “Vinto la trattativa” (Di mercoledì 14 luglio 2021) La vittoria dell’Italia agli Europei diventa un caso politico. Non in Inghilterra né strettamente legato alla partita di Wembley vinta ai calci di rigore, ma per quanto successo per le strade di Roma dopo l’incontro con il Presidente Mattarella. Il bus scoperto coi giocatori ha sfilato per la città, attirando naturalmente una folla incredibile e in contrasto con ogni forma di distanziamento ancora in vigore. La Prefettura e la FIGC si rimbalzano le accuse. giro in bus della nazionale, il prefetto nega di aver dato il permesso Ad accendere la miccia sono state le parole del prefetto Matteo Piantedosi al Corriere ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 luglio 2021) La vittoria delaglipei diventa un caso politico. Non in Inghilterra né strettamente legato alla partita di Wembley vinta ai calci di rigore, ma per quanto successo per le strade di Roma dopo l’incontro con il Presidente Mattarella. Il buscoi giocatori ha sfilato per la città, attirando naturalmente una folla incredibile e in contrasto con ogni forma di distanziamento ancora in vigore. La Prefettura e la FIGC si rimbalzano le accuse.in bus della nazionale, il prefetto nega di aver dato il permesso Ad accendere la miccia sono state le parole del prefetto Matteo Piantedosi al Corriere ...

