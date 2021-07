Draghi e Cartabia a S. M. Capua Vetere: Il sistema penitenziario va riformato. E i detenuti applaudono (Di mercoledì 14 luglio 2021) A Santa Maria Capua Vetere per dare un segno tangibile che il governo non dimentica. E che, ora più che mai, l’ordinamento penitenziario va riformato. Il premier Mario Draghi e la ministra della Giustizia Marta Cartabia scelgono il carcere dell’ “orribile mattanza” – parole del Gip che si è occupato del caso – per ampliare il raggio delle riforme dell’esecutivo nel campo della giustizia. Andando a toccare non solo i processi civili e quelli penali ma anche il sistema delle carceri e i diritti dell’uomo sanciti dalla Costituzione. “Oggi non siamo qui a celebrare trionfi o ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 luglio 2021) A Santa Mariaper dare un segno tangibile che il governo non dimentica. E che, ora più che mai, l’ordinamentova. Il premier Marioe la ministra della Giustizia Martascelgono il carcere dell’ “orribile mattanza” – parole del Gip che si è occupato del caso – per ampliare il raggio delle riforme dell’esecutivo nel campo della giustizia. Andando a toccare non solo i processi civili e quelli penali ma anche ildelle carceri e i diritti dell’uomo sanciti dalla Costituzione. “Oggi non siamo qui a celebrare trionfi o ...

