Donnarumma in sede del PSG per la firma. A breve l’ufficialità (Di mercoledì 14 luglio 2021) Gigio Donnarumma è in sede al PSG per la firma sul contratto che lo legherà al club parigino. l’ufficialità del suo passaggio al club francese è imminente, dopo il non innovo del contratto con il Milan, scaduto il 30 giugno. Dopo un Europeo vinto da protagonista, Donnarumma è pronto per la nuova esperienza in Francia. Foto: Twitter Uefa Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 luglio 2021) Gigioè inal PSG per lasul contratto che lo legherà al club parigino.del suo passaggio al club francese è imminente, dopo il non innovo del contratto con il Milan, scaduto il 30 giugno. Dopo un Europeo vinto da protagonista,è pronto per la nuova esperienza in Francia. Foto: Twitter Uefa Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

DiMarzio : #Psg | #Donnarumma pronto a cominciare la sua nuova avventura - Ste_Gualdoni : RT @DiMarzio: #Psg | #Donnarumma pronto a cominciare la sua nuova avventura - kupaleon : RT @DiMarzio: #Psg | #Donnarumma pronto a cominciare la sua nuova avventura - junews24com : Donnarumma PSG: il portiere azzurro in sede per la firma - VIDEO - - Calciomerc : #Donnarumma appena arrivato in sede del #Psg ad attenderlo #Leonardo per la ?? sul contratto -