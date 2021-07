Docenti e non docenti, 54.000 da vaccinare: a luglio 120.000 posti disponibili (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Regione Lombardia, con la propria Unità di crisi, mette a disposizione dal 17 al 21 luglio prossimi 120.000 posti nei Centri vaccinali per consentire l’accesso alla prenotazione delle prime dosi da parte del personale scolastico docente e non docente su tutto il territorio regionale, per un avvio ‘in sicurezza’ dell’anno scolastico 2021/2022. Lo spiega la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. Allo stato attuale, in Lombardia risultano vaccinati infatti, tra la prima e la seconda dose, circa 265.000 tra insegnanti e operatori scolastici, pari a una copertura dell’80%. 54.000 LE PERSONE ANCORA DA ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Regione Lombardia, con la propria Unità di crisi, mette a disposizione dal 17 al 21prossimi 120.000nei Centri vaccinali per consentire l’accesso alla prenotazione delle prime dosi da parte del personale scolastico docente e non docente su tutto il territorio regionale, per un avvio ‘in sicurezza’ dell’anno scolastico 2021/2022. Lo spiega la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. Allo stato attuale, in Lombardia risultano vaccinati infatti, tra la prima e la seconda dose, circa 265.000 tra insegnanti e operatori scolastici, pari a una copertura dell’80%. 54.000 LE PERSONE ANCORA DA ...

