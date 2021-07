Ddl Zan, Cirinnà riprende Faraone che applaude Salvini. Il renziano: «Mi hanno lapidato sui social» – Il video (Di mercoledì 14 luglio 2021) Clima infuocato in aula al Senato durante la discussione sul Ddn Zan. Urla e fischi han costellato l’intero dibattimento, dall’una e dall’altra parte. E gli strascichi della bagarre in Aula si sono riversati poi sui social, con i senatori e le senatrici che han pubblicato sui propri social video di dettaglio per mostrare le reazioni ritenute “poco coerenti” dei diversi senatori rispetto al disegno di legge e alla volontà di approvarlo. E così , la senatrice del Partito Democratico Monica Cirinnà ha pubblicato sui propri account social il video del senatore di Italia viva ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 luglio 2021) Clima infuocato in aula al Senato durante la discussione sul Ddn Zan. Urla e fischi han costellato l’intero dibattimento, dall’una e dall’altra parte. E gli strascichi della bagarre in Aula si sono riversati poi sui, con i senatori e le senatrici che han pubblicato sui propridi dettaglio per mostrare le reazioni ritenute “poco coerenti” dei diversi senatori rispetto al disegno di legge e alla volontà di approvarlo. E così , la senatrice del Partito Democratico Monicaha pubblicato sui propri accountildel senatore di Italia viva ...

