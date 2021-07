Covid, tasso di positività in crescita: Campania ed altre tre regioni rischiano la zona gialla (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Come abbiamo sempre fatto ci affideremo alla nostra squadra di tecnici che continueranno a fare questo lavoro di verifica, vediamo passo dopo passo come le cose vanno avanti“, ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Negli ultimi giorni, infatti, i contagi e il tasso di positività sta salendo, con alcune regioni che rischierebbero seriamente L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Come abbiamo sempre fatto ci affideremo alla nostra squadra di tecnici che continueranno a fare questo lavoro di verifica, vediamo passo dopo passo come le cose vanno avanti“, ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Negli ultimi giorni, infatti, i contagi e ildista salendo, con alcuneche rischierebbero seriamente L'articolo

