Covid, risale il tasso di incidenza in Campania: due le vittime comunicate (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 188 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 8.849 test molecolari esaminati ieri. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, è dell'2.12% in risalita. Nel bollettino giornaliero dell'Unità di crisi sono censite anche due nuove vittime nelle ultime 48 ore. Sul versante degli ospedali si registra un lieve calo sia nelle terapie intensive, a quota 12 (erano 14 in precedenza), sia nelle degenze, che sono 192 (197 il dato precedente). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno:

