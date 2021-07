Covid, Ema-Ecdc: ancora no raccomandazione su mix dosi, ma necessario concludere ciclo vaccinale (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Ci sono ancora 10 Paesi in Europa dove oltre il 30% degli over 80 non ha ancora completato il ciclo vaccinale anti-Covid raccomandato" si evidenzia nella nota in cui esortano a "completare il ciclo vaccinale" perché "è fondamentale per beneficiare del più alto livello di protezione contro il virus" Leggi su rainews (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Ci sono10 Paesi in Europa dove oltre il 30% degli over 80 non hacompletato ilanti-raccomandato" si evidenzia nella nota in cui esortano a "completare il" perché "è fondamentale per beneficiare del più alto livello di protezione contro il virus"

