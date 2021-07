Clima, oggi la Commissione Ue presenta il maxi-piano per la decarbonizzazione (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – La Commissione Ue presenterà oggi il maxipiano per il Clima con gli strumenti per l’azzeramento delle emissioni di CO2 entro il 2050 e la riduzione del 55% entro il 2030. Il principio sarà quello di chi inquina pagherà di più, un principio evidenziato anche dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in un’intervista concessa a La Stampa. “Stiamo facendo da apripista per un’economia pulita – ha spiegato – Il principio alla base è sviluppare una nuova strategia di crescita verso un’economia decarbonizzata”. Von der Leyen ha anche annunciato l’istituzione di un ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – LaUe presenteràilper ilcon gli strumenti per l’azzeramento delle emissioni di CO2 entro il 2050 e la riduzione del 55% entro il 2030. Il principio sarà quello di chi inquina pagherà di più, un principio evidenziato anche dalla presidente della, Ursula von der Leyen, in un’intervista concessa a La Stampa. “Stiamo facendo da apripista per un’economia pulita – ha spiegato – Il principio alla base è sviluppare una nuova strategia di crescita verso un’economia decarbonizzata”. Von der Leyen ha anche annunciato l’istituzione di un ...

