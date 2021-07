Champions League 2021 2022 | preliminari | avanti Legia Varsavia e Neftci Baku

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 luglio 2021) La prima fase deidiè andato a compimento, esternando i primi verdetti ufficiali. Il Qayrat Almaty ha sconfitto l’Hapoel Haifa per 2-0, ottenendo l’accesso al secondo turno di qualificazione dopo il pari per 1-1 in Israele. Fondamentali le realizzazioni di Love e Abiken, rispettivamente durante il primo e il secondo tempo: sfida sostanzialmente in controllo per la società kazaka, mai realmente in difficoltà nel contenere David e compagni. Finale turbolento, con espulsioni a discapito di Mohamed e Keiler: quest’ultimo non potrà partecipare alla sfida con la Stella ...