Carceri | Draghi | ' sosterrò proposte Cartabia con convinzione'

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "La Costituzione Italiana sancisce all'Articolo 27 i principi che devono guidare lo strumento della detenzione: 'Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato'. So che la ministraparlerà su questo principio fondamentale e presenterà dellechecona nome di tutto il governo". Così il premier Mariodopo al visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere.

TV7Benevento : Carceri: Draghi, 'detenzione è recupero e riabilitazione'... - TV7Benevento : Carceri: Draghi, 'in grande maggioranza polizia penitenziaria rispetta detenuti'... - SenatoriPD : RT @AndreaMarcucci: Le parole di #Draghi a Santa Maria Capua Vetere sono importantissime. Spero che il Governo lavori ad un decreto per rid… - AndreaMarcucci : Le parole di #Draghi a Santa Maria Capua Vetere sono importantissime. Spero che il Governo lavori ad un decreto per… - base1075 : @rtl1025 Qualcuno spieghi al Premier #Draghi che di posto ce ne sarebbe... -

Ultime Notizie dalla rete : Carceri Draghi

Sono sorpresa nell'apprendere che Milena Gabanelli ha visitato tanteitaliane ed europee , perché chi conosce i problemi della detenzione difficilmente potrebbe ...del presidente Marioe ...... blitz in carcere die Cartabia Carcere delle torture: "C'erano le denunce ma il ministero ... Il ruolo degli psicologi nellesi rivela fondamentale, in quanto lo stress di chi vive e di ...Roma 14 lug. (Adnkronos) – “Oggi non siamo qui a celebrare trionfi o successi ma piuttosto ad affrontare le conseguenze della nostre sconfitte”. Così il premier Mario Draghi dopo al visita al carcere ...Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Venire in questo luogo oggi significa guardare da vicino per iniziare a capire. Quello che abbiamo visto negli scorsi giorni ha scosso nel profondo le coscienze degli ital ...