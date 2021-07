Capaccio | l’Amministrazione acquisisce Palazzo Stabile Sarà la nuova sede del Comune

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 14 luglio 2021) È stato firmato oggi, 14 luglio, l’atto di acquisto di“per cessione volontaria in luogo di esproprio”. IldiPaestum, si legge in una nota, “dopo un iter amministrativo lungo e complesso,al proprio patrimonio lo storico e prestigiosorisalente al XVIII secolo. L’obiettivo è farne ladidi città”. In posizione centrale e panoramica, ilsettecentesco dall’importante valenza storica e architettonica si trova nel centro storico di ...