Cagliari, Strootman: «Felice di essere qui, c’è tantissima qualità» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il neo acquisto del Cagliari Kevin Strootman ha parlato della sua nuova avventura in Sardegna Il grande e inaspettato colpo di mercato del Cagliari Kevin Strootman ha parlato quest’oggi ai microfoni de L’Unione Sarda per rivelare le sue prime impressioni sulla sua nuova squadra e sui suoi compagni, ora in ritiro a Pejo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 «Sono davvero Felice di essere qui e non vedo l’ora di cominciare. Il Cagliari mi voleva anche a gennaio, io però avevo dato la mia parola al Genoa. Volevo rimanere in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il neo acquisto delKevinha parlato della sua nuova avventura in Sardegna Il grande e inaspettato colpo di mercato delKevinha parlato quest’oggi ai microfoni de L’Unione Sarda per rivelare le sue prime impressioni sulla sua nuova squadra e sui suoi compagni, ora in ritiro a Pejo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 «Sono davverodiqui e non vedo l’ora di cominciare. Ilmi voleva anche a gennaio, io però avevo dato la mia parola al Genoa. Volevo rimanere in ...

