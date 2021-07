Altroconsumo, 1 italiano su 4 resta a casa e 89% di chi viaggerà lo farà in Italia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso Covid-19. Siamo ormai giunti alla seconda estate in emergenza sanitaria, Altroconsumo è andato quindi a fotografare quelli che saranno i comportamenti degli Italiani nel 2021 per quanto riguarda le partenze. Nello specifico, l’Associazione ha intervistato un campione di 900 Italiani in merito ai loro programmi in termini di spostamenti, conoscenza delle regole per viaggiare, vaccinazioni in vista delle ferie e opinioni sull’evoluzione del virus. In primis Altroconsumo ha chiesto agli Italiani dove prevede di passare le proprie vacanze. Il 22% dei ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso Covid-19. Siamo ormai giunti alla seconda estate in emergenza sanitaria,è andato quindi a fotografare quelli che saranno i comportamenti deglini nel 2021 per quanto riguarda le partenze. Nello specifico, l’Associazione ha intervistato un campione di 900ni in merito ai loro programmi in termini di spostamenti, conoscenza delle regole per viaggiare, vaccinazioni in vista delle ferie e opinioni sull’evoluzione del virus. In primisha chiesto aglini dove prevede di passare le proprie vacanze. Il 22% dei ...

Advertising

zazoomblog : Altroconsumo 1 italiano su 4 resta a casa e 89% di chi viaggerà lo farà in Italia - #Altroconsumo #italiano #resta - King_Money_92 : Altroconsumo, 1 italiano su 4 resta a casa e 89% di chi viaggerà lo farà in Italia - italiaserait : Altroconsumo, 1 italiano su 4 resta a casa e 89% di chi viaggerà lo farà in Italia - fisco24_info : Altroconsumo, 1 italiano su 4 resta a casa e 89% di chi viaggerà lo farà in Italia: Per quest’anno non cambiare, st… - TV7Benevento : Altroconsumo, 1 italiano su 4 resta a casa e 89% di chi viaggerà lo farà in Italia... -