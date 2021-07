Aegean 600 | vince Atlanta II con Francesco De Angelis skipper

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aegean 600

SVN solovelanet

C'è in calendario la Giraglia, a giugno, e l''. Giovanni Soldini, come detto, non si ferma mai .Quella volta che Soldini arruolò Jovanotti: "Lo farò lavorare" Già definito anche il programma di giugno e luglio : prima la storica Giraglia e poi l'tra le isole della Grecia. Oltre che ...A week ago in front of the Temple of Poseidon at Cape Sounio, 37 teams of monohull and multihull entries with sailors from around the world started a 605 nautical mile non-stop race through the Aegean ...The teams coming into the finish at Cape Sounio today in Day 4 of the AEGEAN 600 spoke of strong breeze-on conditions last night and today on their final approach to the Attican coast. The famous Aege ...