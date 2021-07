VIDEO Matteo Berrettini: l’esultanza sfrenata al rigore parato da Donnarumma. E la fidanzata… (Di martedì 13 luglio 2021) Domenica 11 luglio è stata sicuramente una delle giornate che Matteo Berrettini porterà nel cuore per tutta la vita. Nel giro di poche ore, passando da Wimbledon a Wembley, rimanendo sempre a Londra, quindi, ha vissuto emozioni davvero incredibili. Nel corso del pomeriggio, infatti, ha giocato la finale del torneo di tennis più famoso del mondo perdendo, purtroppo, in quattro set contro il “cannibale” Novak Djokovic. Una sconfitta che non ha scalfito minimamente le certezze che il tennista romano ha saputo costruire e che, successivamente, ha potuto rimediare con gli interessi passando, da giocatore a spettatore, sugli spalti dello stadio di Wembley, dove ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) Domenica 11 luglio è stata sicuramente una delle giornate cheporterà nel cuore per tutta la vita. Nel giro di poche ore, passando da Wimbledon a Wembley, rimanendo sempre a Londra, quindi, ha vissuto emozioni davvero incredibili. Nel corso del pomeriggio, infatti, ha giocato la finale del torneo di tennis più famoso del mondo perdendo, purtroppo, in quattro set contro il “cannibale” Novak Djokovic. Una sconfitta che non ha scalfito minimamente le certezze che il tennista romano ha saputo costruire e che, successivamente, ha potuto rimediare con gli interessi passando, da giocatore a spettatore, sugli spalti dello stadio di Wembley, dove ...

