Una startup italiana ha trasformato un film in Nft per venderlo all' asta

(Di martedì 13 luglio 2021) AGI - Dopo gli oggetti da collezione digitali, i giochi online e soprattutto dopo l'esplosione della crypto art (ricordate la vendita monstre da 69 milioni di un'opera di Beeple, la terza in assoluto per valore di un'artista vivente?) gli NFT, i Not Fungible Token (tecnicamente dei certificati digitali), sbarcano sul grande schermo. L'opera "La leggenda di Kaspar Hauser" di Davide Manuli, prodotta da Blue, è stata resa accessibile in 62 scene NFT che verranno messe all'il 31 luglio sulle piattaforme digitali OpenSea, Rarible e Crypto.com. Il progetto è stato realizzato da EY, multinazionale della consulenza aziendale, con il suo team di esperti ...