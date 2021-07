Un «making of» nel desiderio del cinema (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il nuovo film di Miguel Gomes realizzato insieme a Maureen Fazendeiro comincia e finisce con una scena di ballo: nella prima ci sono due ragazzi e una ragazza trascinati dal ritmo di Frankie Valli, a un certo punto una coppia si allontana e si bacia e l’altro sembra un po’ restarci male. Nella seconda il quadro si allarga e rivela una piccola comunità. E questo sentimento comunitario attraversa Diaros de Otsoga nato come un Covid-film anche se da quello che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il nuovo film di Miguel Gomes realizzato insieme a Maureen Fazendeiro comincia e finisce con una scena di ballo: nella prima ci sono due ragazzi e una ragazza trascinati dal ritmo di Frankie Valli, a un certo punto una coppia si allontana e si bacia e l’altro sembra un po’ restarci male. Nella seconda il quadro si allarga e rivela una piccola comunità. E questo sentimento comunitario attraversa Diaros de Otsoga nato come un Covid-film anche se da quello che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

noooteoni : RT @shinoburun: Siamo nel 2021 e questo succede ancora. È terribile. Mi piacerebbe sapere come pensi che questo non porti al disprezzo per… - soteros1 : RT @Wikileaks_Ita: L' OMS @WHO ha detto che il prof Ricciardi non lavora per loro...è sul sito europeo per bellezza e anche nel suo CV non… - makiri_musica : RT @shinoburun: Siamo nel 2021 e questo succede ancora. È terribile. Mi piacerebbe sapere come pensi che questo non porti al disprezzo per… - alesalvalaio : @rflgreco @DomeSavare Qui lo dico e qui nego, ma il film mi è parso troppo... compiaciuto (?) per piacermi davvero… - janjangvu : here we go again devastata dall'agenda jungkook making seokies' laugh mi pianto un'ascia nel petto per questi crede… -