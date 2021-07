UFFICIALE - Buone notizie per il Napoli | l' esito dei tamponi

(Di martedì 13 luglio 2021) Nel corso della giornata di ieri, in vista della prossima partenza per Dimaro, tutto il gruppo squadra ha effettuato imolecolari per il Covid. La risposta oggi dàagli azzurri: tutti negativi e quindi pronti a partire per il ritiro. L'ha comunicato la stessa società azzurra sui social. Di seguito il Tweet. https://twitter.com/ssc/status/1414833784067928065

Buone notizie in casa Napoli, comunque: tramite un tweet pubblicato dall'account ufficiale di Twitter, la società azzurra annuncia che sono risultati tutti negativi al Covid-19 i tamponi. Lo ha comunicato il Napoli con un post social. Ottima notizia in vista della partenza per Dimaro-Folgarida prevista per giovedì. Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri pomeriggio ai