Trovato morto in una scarpata l'anziano scomparso da Casoli (Di martedì 13 luglio 2021) Drammatico epilogo a Casoli dove è stato Trovato morto Andrea Talone, il 75enne scomparso da casa. Il corpo esanime è stato rinvenuto, nel pomeriggio, in una scarpata. Da ieri sera non si avevano più ... Leggi su chietitoday (Di martedì 13 luglio 2021) Drammatico epilogo adove è statoAndrea Talone, il 75enneda casa. Il corpo esanime è stato rinvenuto, nel pomeriggio, in una. Da ieri sera non si avevano più ...

Advertising

OfficeSutra : RT @FrancescaAlotta: Sono triste perché oggi #mamma è tornata in #Sicilia e perché ho saputo che è stato trovato il #bimbo #Gioele #morto.… - elenamusi : RT @FrancescaAlotta: Sono triste perché oggi #mamma è tornata in #Sicilia e perché ho saputo che è stato trovato il #bimbo #Gioele #morto.… - gogopasini : @bio76ab Si... Trovato giovedì scorso mezzo morto quando c'è stata la grandine e vento... - GianniVaretto : RT @LaStampa: Medico trovato morto nel suo giardino, l’autopsia per chiarire i graffi sulla testa - BortoneMauro : Niente notizie da giorni: noto artigiano trovato morto in casa -